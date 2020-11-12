Небольшая группа людей организовала перед Большим театром акцию в поддержку российского нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Митингующие принесли с собой плакаты, на которых написано «Не стыдно» и «Я/МЫ Дзюба» и другие фразы.

Напомним, нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба попал в скандальную ситуацию — в интернет попало интимное видео с его участием.

Позже главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил о решении не вызывать Артема Дзюбу на сбор команды.

Отметим, что в связи с инцидентом объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» опубликовало обращение к Артему Дзюбе, где высказало все претензии к игроку. Как гласит заявление, долгое время в отношениях фанатов «Зенита» и Дзюбы была недосказанность.