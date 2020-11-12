Петербургские «Зенит-2» и «Звезда» проводили второй матч в ПФЛ за неделю. В игре 7 ноября команда Владислава Радимова одержала уверенную победу со счетом 4:2. Тот матч проходил на стадионе Академии «Зенита-2».

В четверг, 12 ноября, команды сошлись вновь, хозяевам выступали футболисты «Звезды». Матч проходил на стадионе Nova Arena и завершился нулевой ничьей (0:0).

В первом тайме команды создали немного моментов. «Звезда» играла от обороны, «Зенит-2», действуя первым номером, не мог взломать плотную защиту соперника.

Во втором тайме после серии замен от Владислава Радимова «Зенит-2» был близок к голу, однако свои моменты не использовали Крапухин, Симдянкин и Погорелов.

Это был последний матч «Зенита-2» и «Звезды» в этом году. Команды ПФЛ уходят в длительный отпуск и в следующий раз соберется для подготовки ко второй части сезона только в январе.