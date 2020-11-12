Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский оценил форму одного из ветеранов команды Евгения Гараничева.

По словам Польховского, Гараничев отработал в привычном режиме. Как отметил специалист, первое и второе места на контрольных тренировках показали его хорошее состояние.

«На сегодня именно Гараничев – лидер сборной России, если не говорить о спортсменах, которые находятся на самоподготовке», — приводит слова Польховского пресс-служба СБР.

Польховский подчеркнул, что Евгений очень много и добросовестно работал этим летом. Польховский рассказал, что Гараничев признался, что в техническом плане он сейчас поймал те ощущения, которых у него не было уже давно. Польховский уверен, что Гараничев еще способен прибавить.

Напомним, 11 и 12 ноября в Ханты-Мансийске, где проводит сбор мужская сборная России, состоялись две контрольные тренировки команды.