«Зенит» проведет очередной матч Евролиге с «Асвелом». Из-за переноса предыдущего матча с «Миланом» команда Хави Паскуаля получили дополнительный тренировочный день, чтобы подготовиться к французской команде.

По словам капитана Матеуша Понитки, в команде все прекрасно понимают, поскольку сами были в той же ситуации буквально несколько недель назад.

Тот же Понитка отметил, что «Асвел» проводит два разных сезона. У обоих команд серьзено изменились составы, однако стиль баскетбола остался похожим.

Капитан отметил, что «Асвел» — это очень сильная и атлетичная команды команда, которая может преподнести сюрприз в том числе в этом году.

Напомним, «Зенит» проиграл свой первый матч в Евролиге, уступив неделю назад на своей площадке «Панатинаикосу»