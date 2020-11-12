Российский фигурист Артур Даниелян и пара Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин не будут выступать в Гран-при России, который состоится в Москве с 20 по 22 ноября.

На замену Даниеляну заявлен Евгений Семененко. Кроме того, на Ростелеком-кап заявлен Артем Ковалев.

Кто будет выступать в парном катании вместо Павлюченко и Ходыкиной, пока неизвестно.

Напомним, в прошлом сезоне Даниелян впервые выступил на взрослом чемпионате Европы и занял второе место, уступив лишь своему соотечественнику Дмитрию Алиеву. В конце октября он получил травму голеностопа.

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин одержали победу на третьем этапе Кубка России. Ранее были бронзовыми призерами чемпионата Европы.