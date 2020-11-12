Фигуристка Вероника Жилина рассказала о том, как ей работается под руководством тренера Евгения Плющенко. Жилина заняла второе место на четвертом этапе Кубка России в Казани.

Вероника отметила, что довольна прокатом, в короткой получилось все, а в произвольной — не вышел четверной тулуп.

«Очень нравится заниматься у Евгения Викторовича, делаем много упражнений на выносливость, много раз накатываем программу. Он и веселый, и требовательный, очень любит свою работу», — цитирует Жилину Sport 24.

Вероника Жилина уступила только Софье Акатьевой и заняла 2-е место с результатом 197,45 балла. В произвольной программе 12 ноября фигуристка исполнила четверной тулуп в каскаде, но допустила падение.