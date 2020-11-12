Ученица тренера Этери Тутберидзе Софья Акатьева оценила свое выступление на этапе Кубка России в Казани среди юниорок. Акатьева с 231,44 победила, опередив Веронику Жилину (197,45).

По словам Акатьевой, вторую половину она откатала плохо. Акатьева отметила, что в первой половине удалось сделать элементы ультра-си.

«Чуть-чуть расслабилась после первой половины, дала себе волю подумать о чем-то другом и наделала ошибок. Расслабилась — очень обрадовалась, что получились сложные элементы, обрадовалась и немного отпустила себя», — приводит слова Акатьевой Sport 24.

Акатьева отметила, что даже не задумывалась, что стала первой в истории отечественного фигурного катания спортсменкой, кто сделал два четверных и триксель в одной программе.

Напомним, Софья Акатьева с начала спортивной карьеры тренируется в отделении «Хрустальный» школы «Самбо-70», сейчас фигуристке 13 лет.