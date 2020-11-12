Главный тренер сборной России Валерий Польховский поведал, что будет в случае заражения коронавирусом российских спортсменов на этапах Кубка мира.

По словам Польховского, предусмотрена возможность оперативной замены. Похвольский отметил офис СБР, который проделал колоссальную работу.

«Документы оформлены для расширенного состава сборной России. Так что в случае форс-мажора будет возможность произвести замену. Мы действуем строго в рамках ковидного протокола, который всем командам разослал IBU», — цитирует Польховского пресс-служба Союза биатлонистов России.

Ранее Валерий Польховский высказался о контрольных стартах национальной команды и определении состава на стартовые этапы Кубка мира по биатлону.