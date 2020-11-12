Стример Илья Maddyson Давыдов поделился своими мыслями о новых версиях консолей PlayStation 5 и Xbox Series X. Давыдов считает, что новое поколение консолей не отличается глобально от предыдущих версий и создатели игр могут опубликовывать новые проекты на них.

Блин, между консолями прошлого и этого поколения такая смехотворная разница, что мне кажется слегка даунгрейднутые версии новых игр будут выходить на прошлом поколении еще лет 7. Просто нелепость полная.

Релиз Xbox Series X в России состоялся 10 ноября, а PlayStation 5 поступит в продажу 19 ноября.

Ранее Мэддисон уже критиковал PlayStation 5 и Xbox Series X. Блогер считает, что лучше воспользоваться более дешёвым и лучшим вариантом в виде ПК.

Maddyson добавил, что если цена нового поколения консолей будет стоить 70 тыс. рублей, то многие пользователи откажутся от приобретения и предпочтут взять за те же деньги более мощный ПК.