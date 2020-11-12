Комментатор Геннадий Орлов оценил турнирные перспективы московского «Спартака».

По мнению Орлова, тот факт, что команда занимает третье место — это хорошо. А последние результаты не имеют значения, поскольку таблицу РПЛ надо смотреть после 30-го тура.

Орлов отметил, что есть цифры и факты, что даже шестое место для «Спартака» будет прогрессом.

«В прошедшем сезоне спартаковцы были седьмыми. Значит, если в этот раз они займут шестое место, это будет прогресс», — отметил Орлов ф эфире «Эхо Москвы в Петербурге.

Напомним, что «Спартак» не смог выиграть два последних матча в РПЛ, проиграв «Ростову» (0:1) и сыграв вничью с «Уралом» (2:2).