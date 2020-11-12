28-летний киберспортсмен Павел 9pasha Хвастунов поделился своими мыслями о своей карьере игрока и высказался о лучшем игроке четвёртой позиции, с которым ему приходилось играть. Хвастунов признался, что его амбиции никуда не пропали, однако найти подходящую команду для себя пока нет возможности.

Lil me alone был лучшей «четвёркой» пока не забил, RodjER также, можно продолжать бесконечно. Да не, не утихают амбиции игрока, просто играть негде. В СНГ очень мало составов, с которыми можно что-то сделать. Есть в отдельных ростерах есть 1-2, может три хороших игрока — скорее два, чем три. Но этого недостаточно, мне кажется.

Организация Natus Vincere перевела 9pasha на скамейку запасных 18 сентября из-за слабых результатов команды.

Ранее менеджер состава Alliance Мария Inverno Гунина поделилась своими мыслями о роспуске бывшего состава Virtus.pro из организации. Гунина считает, что «эпоха медведей» закончилась после окончания последнего The International, когда ушли Павел 9pasha Хвастунов, Роман RAMZEs Кушнарёв и Владимир RodjER Никогосян.