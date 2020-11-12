Следственный комитет РФ переправил дело судьи Никиты Данченкова, которого избил Роман Широков, на переквалификацию в прокуратору города Москвы. Это было инициативой адвоката Александра Островского, который вместе с Артуром Рамазановым представляет интересы судьи. Дело Широкова хотят переквалифицировать, как покушение на убийство.

По словам Островского, прокуратура должна рассмотреть обращение Следственного комитета и вынести решение по существу.

«Они должны принять решение либо о переквалификации дела, либо дать мотивированное постановление об отказе», — приводит слова Островского «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Широков избил арбитра Никиты Данченкова 10 августа во время любительского футбольного матча.