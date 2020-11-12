Воспитанница Евгения Плющенко Вероника Жилина рассказала, через что ей пришлось пройти в ходе подготовки к четвертому этапу Кубка России среди юниорок в Казани. 12-летняя спортсменка переболела коронавирусом.

По словам Жилиной, она не тренировалась две недели.

«Упорно готовилась, старалась. В принципе, я довольна прокатом, – приводит слова Жилиной Федерация фигурного катания на коньках России.

Ранее Жилина рассказала о том, как ей работается под руководством тренера Евгения Плющенко. Он веселый, требовательный, много тренировок на выносливость.

Вероника Жилина уступила только Софье Акатьевой и заняла 2-е место с результатом 197,45 балла. В произвольной программе 12 ноября фигуристка исполнила четверной тулуп в каскаде, но допустила падение.