Сборная России определилась с основным составом на контрольный матч против сборной Молдавии. Встреча начнется сегодня, 12 ноября, в Кишиневе.

В воротах национальной команды сыграет Гильерме. Справа в защите выйдет Вячеслав Караваев, слева — Юрий Жирков. В центре обороны пара центральных защитников Джикия — Дивеев. В центре поля пара Фомин — Кузяев. Над ними — Алексей Миранчук. Справа в атаке Алексей Ионов, слева — Денис Черышев. Выдвинутый вперед форвард — Федор Чалов.

Матч Молдавия — России будет судить Раду Петреску из Румынии. Ему помогут соотечественники Адриан Раду Гингуляк и Мирчя Григорию.

Россия выиграла у Молдавии в ходе отборочного турнира к ЧЕ-2016 со счетом 2:1 в гостях. Дома сыграли вничью 1:1.