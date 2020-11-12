Андрей Анисимов победил на своем первом турнире в сезоне, заняв первое место на четвертом этапе Кубка России в Казани среди юниоров. Серебро в активе Владислава Дикиджи, бронзу взял Николай Угожаев.

Анисимов сделал почти все прыжковые элементы, в том числе четверной сальхов, за исключением тройного лутца в конце программы. Парень набрал 242.48 баллов.

Дикиджи стал лучшим в произвольной программе, чисто откатав, сделав два четверных сальхова и тройной аксель. Чтобы занять первое место Дикиджи не хватило меньше балла — 241.71 очков.

Угожаев получил 235.27 баллов, сделав тройные прыжки. Спортсмен, переболевший коронавирусом, пока упрощает свой контент и не включает его в свою программу.