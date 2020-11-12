Центральный защитник московского «Спартака» Георгий Джикия стал новым капитаном сборной России. Его первым матчем с капитанской повязкой станет игра против Молдавии, который пройдет в Кишиневе и начнется 20.00.

Ранее капитаном сборной России был Артем Дзюба, который в этот раз не был вызван в стан сборной России после публикации скандального видео с элементами самоудовлетворения. Дзюба был капитаном сборной с 2018 года. На ЧМ-2018 капитаном команды был Сергей Игнашевич.

Джикия, который является и капитаном «Спартака», составит пару центральных защитников с Игорем Дивеевым. Защитник ЦСКА дебютирует в футболке национальной команды.

Сборной России предстоит еще дважды сыграть в Лиге наций — против сборной Сербии и Турции.