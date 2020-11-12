В Кишиневе стартовал контрольный матч сборной России с хозяева поля сборной Молдавии. Это первая из трех запланированных встреч для команды Станислава Черчесова. Впереди — матчи Лиги наций против Сербии и Турции.

Черчесов выставил на матч с молдаванами полурезервный состав. В качестве капитана россиян вывел защитник Георгий Джикия, играющий в паре с Игорем Дивеевым. По флангам обороны расположены футболисты «Зенита» — Вячеслав Караваев и Юрий Жирков. В центре поля играют Далер Кузяев и Семен Фомин. Чуть выше действует Алексаей Миранчук. По краям атаки — Денис Черышев (слева) и Алексей Ионов (справа). Недавно вызванный в сборную России Федор Чалов вышел в старте на позиции центрфорварда.

В запасе остались зенитовцы Магомед Оздоев и Андрей Мостовой.