Сборная России по лыжным гонкам после эстафеты в Лиллехаммере. Фото: instagram.com/alexanderlegkov

Сборная России по лыжным гонкам после эстафеты в Лиллехаммере. Фото: instagram.com/alexanderlegkov

Этап Кубка мира в Лиллехаммере, который должен был пройти с 4 по 6 декабря, официально перенесен. На официальном сайте FIS сообщается, что такое решение принято совместно норвежской лыжной ассоциации и Международной федерации лыжного спорта.

«Учитывая непростое время, в которое мы живём, неопределённость и последствия, Норвежская лыжная ассоциация считает, что проводить этап Кубка мира в Лиллехаммере сейчас — неправильное решение», — приводится слова президента норвежской лыжной ассоциации Эрика Ресте.

Ресте сообщил, что ведутся консультации с FIS и местными организаторами и постараются как можно быстрее сообщить обновленную информацию. Ресте уверен, что с учетом риска для здоровья всех участников соревнований, перенос этапа — это правильное решение.

Сообщается, что новые даты этапа будут определены позднее.