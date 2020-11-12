В Лондоне прошла жеребьёвка Итогового чемпионата ATP, который будет проходить с 15 по 22 ноября. На турнире впервые с 2000-го года сыграют два россиянина — Даниил Медведев и Андрей Рублев.

Медведев, который второй год подряд добивается права играть на турнире, сыграет в группе «Токио» месте с сербом Новаком Джоковичем, немцем Александром Зверевым и аргентинцем Диего Шварцманом.

Другой россиянин Андрей Рублев, впервые квалифицировавшийся на турнир, сыграет в квартете «Лондон». Там он встретится со второй ракеткой мира из Испании Рафаэлем Надалем, австрийцем Домиником Тимом и греком Стефаносом Циципасом.

В полуфинал пройдут теннисисты, занявшие первые два места в каждой группе. В прошлом году победу в турнире одержал Стефанос Циципас. В прошлогоднем финале он одолел Доминика Тима со счётом 6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (7:4).