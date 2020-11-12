Защитник «Зенита» и молодежной сборной России Даниил Круговой повторно сдал тест на коронавирус. Как сообщает «Метарейтингс», тест оказался отрицательным.

Ранее сообщалось о сомнительном тесте молодежной сборной у Кругового, но повторный тест не показал существование инфекции в организме защитника. Ожидается, что Круговой все равно пропустил сбор молодежной сборной России. В ближайшее время он должен возобновить тренировки в составе «Зенита».

До этого футболисты национальной сборной также сдали отрицательный тесты после сомнительных. Речь идет о полузащитниках Александра Ерохина и Даниила Лесовом, а также форварде Антоне Заболотном. Все трое еще могут принять участие в сборной команды Станислава Черчесова.