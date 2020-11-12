Форвард «Локомотива» Федор Смолов прошел углубленное медицинское обследование в связи с повреждением, полученным в игре 14-го тура РПЛ с московским «Динамо». Игрок покинул поле на 35-й минуте.

Смолову потребуется на восстановление примерно шести недель. Об этом сообщает официальный сайт железнодорожников.

Кроме того, в ближайшие дни по итогам индивидуальных тренировок и дополнительного тестирования станет известны сроки возвращения в общую группу защитника Ведрана Чорлуки.

В следующем игре чемпионата России 21 ноября «Локомотив» сыграет в Москве тульским «Арсеналом».

Напомним, что во второй части прошлого сезона Федор Смолов выступал на правах аренды за испанскую «Сельту».