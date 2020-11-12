15 ноября в Лондоне стартует Итоговый «Мастерс», на котором впервые с 2000-го года сыграют два россиянина. В четверг в результате жеребьевки Даниил Медведев и Андрей Рублев попали в разную группу.

В «Токио» Медведев сыграет с Новаком Джоковичем, немцем Александром Зверевым и аргентинцем Диего Шварцманом. Для Медведева — это рабочая группа, где он может претендовать на одно из двух первых мест.

Джоковича Даниил уже обыгрывал — у россиянина две победы над сербом в шести встречах (обе победы в прошлом сезоне). Со Зверевым Медведев играет непросто — две победы при пяти поражениях. Зато со Шварманом Даниил разбирается — выиграл все четыре встречи, которые состоялись за последние два сезона.

У одного из лучших теннисистов пост-коронавирусной эпохи Андрея Рублева ситуация обстоит чуть сложнее. Россиянину попался топовый испанец Рафаэль Надаль, а также два прошлогодних финалиста — грек Стефанос Циципас и австриец Доминик Тим. В этой группе смерти Рублев находится в статусе настоящей темной лошадки. Впрочем, для Рублева так даже лучше — он здорово играет, когда от него ничего не ждут.

В своем единственном матче с Надалем Рублев уступил в трех сетах в четвертьфинале US Open. Правда, играли они давно -еще три года назад. С Циципасом и Тимом у Андрея боевая ничья: по три победы в шести встречах.

В этом сезоне Рублев выиграл у Циципаса в финале турнира в Гамбурге, но позже уступил в трех сетах в четвертьфинале Ролан Гаррос. Такая же ничья 3-3 у Рублева в личных встречах и с австрийцем Домиником Тимом, но зато Андрей выиграл два последних поединка.

Для выхода в полуфинал каждому россиянину достаточно занять в своей группе второе место.