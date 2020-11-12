Российский арбитр Михаил Вилков исключен из списка арбитров РПЛ и Кубка России. Это стало известно по итогам заседания бюро исполкома Российского футбольного союза.

В сообщении пресс-службы говорится, что Вилкова следует исключить вплоть до 31 декабря 2020 года . Вилком не может обслуживать матчи РПЛ и быть ассистентом судьи.

Напомним, Вилков, как отстраненный Безбородов, обслуживали матчи «Краснодара» со скандальным оттенком. Вилков работал на игре «быков» с «Рубином» (3:1), а Безбородов – со «Спартаком» (1:3). Оба допускали ошибки. А Вилков, при этом ввёл в заблуждение членов контрольно-дисциплинарного комитета РФС при рассмотрении жалобы «Рубина». Следом апелляционный комитет просил РФС применить санкции к рефери.