Сборные России и Молдавии завершили товарищескую игру, которая проходила в Кишиневе. Контрольный матч закончился вничью со счетом 0:0.

В первом тайме россияне не использовали несколько хороших моментов, чтобы забить. Могли отличиться Алексей Миранчук и Федор Чалов. Во втором тайме поле покинули многие основные игроки, среди который Алексей Ионов и Далер Кузяев. На поле появились Константин Кучаев, Иван Обляков, Александр Соболев, Андрей Мостов, Антон Миранчук и Федор Кудряшов. Во втором тайме у россиян практически не было возможности забить.

В воскресенье команде Станислава Черчесова предстоит сыграть в матче Лиги наций против Турции. На следующий неделе россияне сыграют против Сербии.