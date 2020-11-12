Петербургский СКА в гостях разгромил «Витязь» в игре регулярного чемпионата КХЛ. Матч проходил в Подольске и завершилась со счётом 8:1 (2:1, 4:0, 2:0) в пользу петербуржцев.

Самыми результативными хоккеистами в составе СКА стали защитник Игорь Ожиганов, забивший гол и сделавший два паса, а также Линден Вей, оформивший ассистентский хет-трик. Также по два очка у СКА набрали Миро Аалтонен, забивший на самой первой минуте, а также два Василия — Токранов и Подколзин (1+1). Единственную шайбу у «Витязя» забросил бывший форвард СКА Александр Дергачёв.

В следующей игре регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях сыграет с череповецкой «Северсталью», а «Витязь» в Подольске встречался со «Спартаком». Оба матча пройдут 14 ноября.