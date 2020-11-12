В Тбилиси состоялся матч плей-офф за выход на чемпионат Европы-2020. Сборная Северной Македонии в гостях встречалась с командой Грузии и выиграла со счетом 1:0.

Единственный мяч на старте второго тайме забил 37-летний ветеран македонцев Горан Пандев. Шла 56-я минута встреча. У грузин матч пропускал молодой лидер Хвича Кварацхелия, выступающий за казанский «Рубин».

Победа позволила сборной Северной Македонии впервые в своей истории попасть на чемпионат Европы. Соперниками македонцев в группе станут сборные Нидерландов, Украины и Австрии. Турнир должен состояться летом 2021 года.