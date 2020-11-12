Наставник сборной России Станислав Черчесов оценил ничью с Молдавией (0:0) в контрольной встрече.

По словам Черчесова, команда хотела выиграть и настраивалась на это. Черчесов отметил, что были моменты, которые надо было реализовать, но не смогли сделать.

«Недонастрой? Нет, такого ощущения у меня точно не было. На сборе очень много молодых игроков, времени мало, но ребята стараются впитывать, осваиваться», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Черчесов объяснил большое количество молодых игроков — воспользовались тем, что у молодежной сборной сейчас нет важных матчей, поэтому привлекли ряд игроков в главную команду.

Следующий команда Станислава Черчесова сыграет в Лиге наций со сборной Турции 15 ноября. Через три дня россиян в рамках турнира сыграют с Сербией. Оба матча пройдут в гостях.