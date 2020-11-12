Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал крупный успех над «Витязем» со счетом 8:1.

По словам Брагина, во втором и третьем периоде со стороны СКА была хорошая игра: работало большинство, была неплохой реализация моментов. Получилась цельная игра.

До матча СКА был только 16-м по большинству, а в матче с «Витязем» реализовал четыре попытки подряд.

«Мы очень серьезно над большинством работали в перерыве», — объяснил Брагин.

В следующем матче 14 ноября СКА в Череповце сыграет с «Северсталью». После этого состоятся два домашних матча с «Салаватом Юлаев» и «Трактором».