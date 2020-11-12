Сборная России не смогла выиграть у Молдавии в контрольном матче. СКА разгромил «Витязь» 8:1, — эти и другие новости дня на Nevasport.

Россия не смогла обыграть Молдавию

Сборные России и Молдавии сыграли товарищескую игру, которая проходила в Кишиневе. Контрольный матч закончился вничью со счетом 0:0. В первом тайме россияне не использовали несколько хороших моментов, чтобы забить. Во втором тайме у россиян практически не было возможности забить. В воскресенье команде Станислава Черчесова предстоит сыграть в матче Лиги наций против Турции. На следующий неделе россияне сыграют против Сербии.

СКА учинил разгром «Витязю», забросив 8 шайб

Петербургский СКА в гостях разгромил «Витязь» в игре регулярного чемпионата КХЛ. Матч проходил в Подольске и завершилась со счётом 8:1 (2:1, 4:0, 2:0) в пользу петербуржцев. Самыми результативными хоккеистами в составе СКА стали защитник Игорь Ожиганов, забивший гол и сделавший два паса, а также Линден Вей, оформивший ассистентский хет-трик. В следующей игре регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях сыграет с череповецкой «Северсталью».

Рублев попал в группу с Надалем на Итоговом, Медведев сыграет с Джоковичем

В Лондоне прошла жеребьёвка Итогового чемпионата ATP, который будет проходить с 15 по 22 ноября. На турнире впервые с 2000-го года сыграют два россиянина — Даниил Медведев и Андрей Рублев. Медведев, который второй год подряд добивается права играть на турнире, сыграет в группе «Токио» месте с сербом Новаком Джоковичем, немцем Александром Зверевым и аргентинцем Диего Шварцманом. Другой россиянин Андрей Рублев, впервые квалифицировавшийся на турнир, сыграет в квартете «Лондон». Там он встретится со второй ракеткой мира из Испании Рафаэлем Надалем, австрийцем Домиником Тимом и греком Стефаносом Циципасом.

Тутберидзе победила юниорками: Акатьева взяла золото ЭКР в Казани, обойдя Жилину на 34 балла

Российская фигуристка Софья Акатьева одержала победу в соревновании одиночниц на четвертом этапе Кубка России в Казани. Фигуристка исполнила два четверных тулупа и тройной аксель, получив от судей 151,32 балла. В общей сумме фигуристка заработала 231,44 балла и заняла первое в произвольной программе, обойдя Веронику Жилину, которая заняла второе итоговое место, получив 197,45 баллов.

Анисимов выиграл четвертый этап Кубка России, Дикиджи — второй, Угожаев — третий

Андрей Анисимов победил на своем первом турнире в сезоне, заняв первое место на четвертом этапе Кубка России в Казани среди юниоров. Серебро в активе Владислава Дикиджи, бронзу взял Николай Угожаев. Анисимов сделал почти все прыжковые элементы, в том числе четверной сальхов, за исключением тройного лутца в конце программы. Парень набрал 242.48 баллов.

Вилков до конца сезона отстранен от судейства в РПЛ

Российский арбитр Михаил Вилков исключен из списка арбитров РПЛ и Кубка России. Это стало известно по итогам заседания бюро исполкома Российского футбольного союза. В сообщении пресс-службы говорится, что Вилкова следует исключить вплоть до 31 декабря 2020 года . Вилков не может обслуживать матчи РПЛ и быть ассистентом судьи.

Бабиков выиграл отборочный масс-старт сборной России, Гараничев — второй

Российский биатлонист Антон Бабиков одержал победу в контрольном масс-старте сборной России в рамках сборе в Ханты-Мансийске. Бабиков допустил один промах во время гонки. Второе место с двумя штрафными кругами занял Евгений Гараничев, третьим стал Петр Пащенко. Отметим, ранее контрольный спринт выиграл Гараничев, Пащенко стал вторым, а Бабиков и Латыпов расположились на третьей позиции.