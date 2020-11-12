Артем Дзюба и Станислав Черчесов. Фото из твиттера cherches_stanislav

Артем Дзюба и Станислав Черчесов. Фото из твиттера cherches_stanislav

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции после нулевой ничьи с Молдавией получил вопрос про Артема Дзюбу.

Черчесова спросили местные журналисты: «Артема Дзюбы сегодня не хватало?»

Черчесов замялся. «Простите, а вы какой канал?».

Получив ответ, Черчесов спросил: «Это к футболу какое-то отношение имеет? По-моему, нет», — сам ответил главный тренер сборной России.

По окончании пресс-конференции Черчесов пошутил над журналисткой, которая задавала вопрос. «Задавая вопрос, вы недоговорили — с какой целью не хватало Дзюбы?»

«С футбольной, — ответила журналистка и засмеялась.

Напомним, что Артем Дзюба не был вызван на ноябрьские матчи сборной России из-за скандального видео личного содержания.