Стали известны последние три сборные, которые примут участие в чемпионате Европы по футболу летом 2021 года.

Сборная Шотландии в решающем стыковом матче обыграла команду Сербии по пенальти, основное время матча завершилось со счетом 1:1, а в серии одиннадцатиметровых все решил сейв Дэвида Маршалла после удара Александра Митровича.

Сборная Венгрии в основное время обыграла команду Исландии, на второй добавленной ко второму тайму минуте мяч забил Доминик Собослаи.

Сборная Словакии в дополнительное время сумела победить Северную Ирландию. Победный мяч в матче — на счету Михала Дюриша.

Шотландия по итогам жребия отправилась в группу к Англии, Хорватии и Чехии, Венгрия сыграет на Евро с Португалией, Францией и Германией, а Словакия — с Испанией, Швецией и Польшей.