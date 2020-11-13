Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» сегодня, 13 ноября, сыграет матч регулярного чемпионата Евролиги против французского клуба АСВЕЛ.

Игра состоится в Виллербане, Франция, и начнется в 22:45 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь:

На данный момент «Зенит» сыграли всего лишь три матча в текущем сезоне Евролиги, поскольку в команде был карантин из-за вспышки коронавируса. До карантина команда Хавьера Паскуаля обыграла «Анадолу Эфес» на выезде и «Барселону» дома, а уже после выхода с него уступила на домашнем паркете греческому «Панатинаикосу».

АСВЕЛ в текущем розыгрыше сыграл пять встреч, но победил лишь в одной из них — в выездном матче против испанской «Басконии».