Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о выступлении ученицы Этери Тутберидзе на этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани.

«Новая звезда зажглась. Если бы не возрастные ограничения, я бы еще поспорил, кто выиграл бы Олимпиаду в Пекине, если б ее, скажем, перенесли на два года», — отметил тренер, чьи слова цитирует портал РБК-Спорт.

Напомним, в произвольной программе на этапе Кубка России в Казани Софья Акатьева чисто прыгнула два четверных тулупа и тройной аксель, став первой фигуристкой в истории, кому удалось это сделать и второй после Алисы Лю, соединившей квад и триксель.

Жулин отметил, что не уверен в том, что на Олимпиаде-2026 Акатьева сможет сделать такой набор ультра-си, ведь ей исполнится 19 лет и прыгать будет сложнее.

«Всем девочкам желаю только добра, хочу, чтобы они сохранили все то, что делают сейчас, и еще усложнились. Тогда будет просто фантастика», – сказал Жулин.