Российский боец смешанного стиля Александр Волков проведет бой против голландца Алистара Оверима на одном из следующих турниров UFC.

Информацию об этом подтвердили в команде бойца. «Александр проведет бой против Оверима 6 февраля», — заявил представитель команды Волкова, чьи слова приводит агентство ТАСС.

Также бой подтвердил и глава UFC Дана Уайт в интервью ESPN.

Напомним, бой Александра Волкова и Алистара Оверима изначально должен был пройти 20 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге, однако россиянин снялся с турнира UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге из-за проблем со здоровьем. В файт-карде турнира Волкова заменил другой россиянин-тяжеловес — Алексей Олейник, который уступил Овериму техническим нокаутом.