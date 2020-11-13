Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят высказался о своем будущем в «Формуле-1».

Слова Квята цитирует официальный портал «Формулы-1″. Пилот отметил, что продолжает следовать своей философии о том, что важно всегда продолжать атаковать вне зависимости от условий.

«Чем лучше ты отработаешь, тем выше шансы — если не на 2021 год, так на 2022-й. Всегда лучше проводить такие гонки, как в Имоле, когда это только возможно», — отметил Квят, добавив, что всегда старается по максимуму.

По словам Квята, его цель — постараться провести как можно больше хороших гонок, как на этапе в Имоле, и тогда все будет выглядеть неплохо. «Пилотаж — это то, что находится под моим контролем, но есть и другие вещи, которые вне моего контроля», — заявил Квят.

Ранее в руководстве команды поставили под сомнение участие Даниила Квята в сезоне-2021 «Формулы-1».