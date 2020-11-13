Российская фигуристка, двукратная чемпионка страны Анна Щербакова поделилась архивными фотографиями из китайского города Чунцин, где год назад принимала участие в этапе Гран-при.

«Год назад вернулась с этапа Гран-при в Китае. Самое время выложить оттуда фотографии», — написала фигуристка, выложив ряд снимков из самого Чунцина и с этапа Гран-при.

В ноябре 2019 года Анна Щербакова уверенно выиграла соревнования женщин на этапе серии Гран-при в Чунцине, исполнив два четверных лутца в произвольной программе. В сумме за два выступления российская фигуристка получила 226,04 балла.

В текущем сезоне серию Гран-при решили проводить в формате национальных турниров, участие в Гран-при Китая принимали исключительно китайские спортсмены. Турнир, как и в 2019-м году, прошел в Чунцине.