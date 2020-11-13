Фанаты олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой возмутились словами Татьяны Волосожар о работе спортсменки в качестве ведущей проекта «Ледниковый период».

В интервью порталу «Газета.ру» Волосожар отметила, что Загитова иногда спотыкается в словах и пытается справляться с работой с суфлером. «Конечно, поначалу было тяжело давать интервью. Стоишь, думаешь: «Алиночка, давай, говори, мы уже поняли, что ты хочешь спросить!» Главное – дождаться», — сказала фигуристка, подчеркнув, что с каждым выпуском у Загитовой получается все лучше и лучше.

Болельщики Загитовой возмутились словами в комментариях, обвинив Волосожар в зависти к успехам и популярности олимпийской чемпионки Пхенчхана.

«И обязательно с какой то гнильцой нужно ответить», «Надо создать нужный кому-то образ неумехи Алины. Это не закончится никогда, пока одна девочка и ее спонсор/пиарщики/покровители будут в отстающих», «Хорошо Волосожар поддержала и набросила. Молодец Таня…» — отметили в комментариях к интервью поклонники Загитовой.