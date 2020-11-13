На утро 13 ноября в России зафиксировано 21 983 новых случая заражения коронавирусом за сутки — это новый рекорд по данному показателю.

Как сообщает портал стопкоронавирус.рф, за последний день в стране было зафиксировано 411 летальных исходов, а полностью выздоровели от коронавируса 18 735 человек.

В общей сложности за все время пандемии было проведено более 67,3 миллиона тестов на коронавирус, выявлено 1 880 551 случай заражения инфекцией в стране. Общее число выздоровевших — 1 406 903 человека, еще 32 443 стали жертвами пандемии.

В Москве за последние сутки выявлено наибольшее число заболевших по стране — 5974 случая, в Санкт-Петербурге — 1756 новых случаев.

По всему миру общее число случаев заражения коронавирусом составляет более 52,7 млн человек. Из них более 34 миллионов выздоровело, около 1,3 миллиона человек скончалось.

Наибольшее число зараженных коронавирусом по-прежнему остается в США — за все время пандемии в стране было зафиксировано более 10,5 млн случаев.