Сразу несколько стран рассматривают вариант с бойкотом зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине из-за многочисленных нарушений прав человека в Синьцзянь-Уйгурском регионе Китая.

Как сообщает Inside The Games, к бойкоту игр в Пекине могут присоединится Великобритания и Австралия.

Федеральный парламент Австралии рассматривает вариант с бойкотом Игр в Пекине. Австралийский сенатор Эрик Абетц заявил: «Пришло время для всех свободолюбивых стран сказать Пекину: «Хватит!».

Ранее идею с бойкотом игр рассматривали и в Великобритании. Министр иностранных дел страны Доминик Рааб заявил, что в некоторых случаях невозможно отделять спорт от политики. По мнению Рааба, сначала нужно собрать все доказательства нарушения прав человека, работать с международными партнерами и затем решать, что делать. «Уже сейчас есть свидетельства серьезных и вопиющих нарушений прав человека в Китае», — отметил Рааб.

Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая известен тем, что в регионе продолжаются притеснения мусульман и национальных меньшинств, а также существуют лагеря перевоспитания.