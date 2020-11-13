На стадионе «Зимбру» в Кишиневе в этот ноябрьский вечер не увидели ни зрителей, ни забитых мячей, ни какой либо внятной игры. Сборная России сыграла вничью с командой Молдавии: Nevasport объясняет, почему этот результат страшен меньше, чем проведение таких товарищеских игр в принципе.

Не можем играть без Дзюбы? По результату кажется, что да, но это едва ли не первый шанс за долгое время посмотреть на сборную России без Дзюбы в составе. Заменять его на позиции в экстренном порядке пришлось Федору Чалову, вызванному из молодежной команды. Результат — весьма скверный, хотя старался форвард много, в особенности, в первом тайме.

Единственный плюс игры с Молдавией — дебют молодых игроков, на это намекал и сам Черчесов в послематчевом интервь.. На встречу с Молдовой в стартовом составе вышло сразу три молодых дебютанта — Игорь Дивеев, Константин Кучаев и Иван Обляков. Первый полноценный матч за сборную провел «динамовец» Даниил Фомин. Казалось бы, молодая кровь должна была вдохнуть свежесть в игру сборной и придать ей хоть какой-то смысл, хоть какую-то толику соревновательности… Но увы и ах.

В общем и целом, эти товарищеские матчи вредят футболу: при бешеном графике в клубах игроки имеют мало мотивации, когда выходят на товарищеские игры, и не хотят подвергать себя травмам. В очень короткий промежуток международного перерыва влезли не только встречи в Лиге наций, но и перенесённые с весны контрольные матчи, но проще было бы отменить их и дать футболистам чуть больше возможности отдохнуть.

Нашей сборной пока еще везет, а вот в других сборных несколько игроков уже стали жертвами «товарняков» — стоит посмотреть на Германию, Нидерланды, Испанию, Англию…

В итоге Россия несыгранным полумолодежным составом выходит против Молдовы, которая проиграла 12 игр из последних 14-ти, и не может забить ни одного мяча. Молдавия же довольно неплохо настроилась на игру против России и смогла грамотно сыграть в обороне. Выводы об игре россиян можно будет делать после воскресенья, когда команда выйдет рубиться с Турцией в Лиге наций — наверняка, с совсем другим настроем.