Сборная России по футболу потеряла почти четыре балла в рейтинге национальных сборных FIFA и опустилась с 19-го места на 20-е в зачете европейских команд.

Сейчас у подопечных Станислава Черчесова 1476 баллов в рейтинге, команда замыкает вторую десятку континентального рейтинга, которая даст право на позицию во второй корзине при декабрьской жеребьевке отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

На 21-м месте в континентальном рейтинге располагается Ирландия, Россия опережает эту команду на 12 очков. На 19-е место поднялась Словакия, она опережает Россию на 3 балла.

Для того, чтобы обойти Россию в рейтинге за нобярьский сбор, Ирландии предстоит добыть на одну победу больше, чем России. Российской команде предстоят выездные матчи с Сербией и Турцией, а Ирландии — игры с Уэльсом и Болгарией.