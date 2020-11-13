На онлайн-платформе Change.org набирает популярность петиция в поддержку российского форварда «Зенита» Артема Дзюбы, которого хотят вернуть в сборную России по футболу.

На данный момент петиция » набрала более 31 тысячи подписей. В тексте обращения к Российскому футбольному союзу отмечается, что главный тренер сборной Станислав Черчесов принял решение не вызывать Артема Дзюбу в национальную команду из-за публикации в интернете его интимного видео и скандала, связанного с этой ситуацией.

«На видео футболист не совершает никаких действий, которые могли бы носить аморальный характер или иметь иную негативную окраску», — говорится в тексте петиции.

«Его действия с точки зрения психики, этики и закона являются нормальными. Неоднозначным является сам факт появления видео в Интернете», — пишет автор петиции, считая несправедливым отказ вызывать Дзюбу в сборную из-за противоправных действий по публикации личного видео.