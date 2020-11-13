Российский актер, продюсер и певец Семен Слепаков опубликовал стихотворение о нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе после ситуации с незаконной публикацией его интимного видеоролика.

Свое произведение Слепаков назвал «В поддержку Дзюбы», а в тексте стихотворения певец рассказывает о том, что футболист не сделал ничего противозаконного, но этой ситуацией расколол общество на два лагеря.

«В целом, я, ребята, буду краток:

Дзюба — положительный герой!

У него один есть недостаток —

Непатриотический настрой!»,- отметил Слепаков, предложив Дзюбе стать донором генетического материала.

Напомним, инцидент произошел накануне матча «Зенит» — «Краснодар» в 14-м туре РПЛ, после публикации интимного видео Артем Дзюба на время лишился капитанской повязки в сборной России по футболу, а также не был вызван на ноябрьский сбор команды.