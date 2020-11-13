Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин рассказал о своих предпочтениях в музыке.

В эфире ютуб-проекта «Сычев Подкаст» Овечкин отметил, что из жанров предпочитает рэп и танцевальную музыку.

«Слушаю то, что мне по вкусу. Я меломан. Мне нравятся Эминем, Тупак. Из наших исполнителей — Гуф, Кравц, тащусь от Бузовой», — рассказал хоккеист. Среди представителей русской эстрады Овечкин выделил рэпера Басту, а также певца Льва Лещенко.

Напомним, сейчас Александр Овечкин находится в России, поскольку в НХЛ сезон еще не начался. Не так давно хоккеист посетил тренировку своего бывшего клуба — московского «Динамо». За эту команду он выступал с 2001 по 2005 годы, а также во время локаута в НХЛ в сезоне-2012/13.