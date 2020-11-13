Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева примет участие в онлайн-фестивале японской культуры J-Fest.

Организаторы фестиваля сообщают, что в рамках мероприятия Медведева проведет онлайн-встречу, на которой расскажет о любви к японской культуре и поделится впечатлениями от своих многочисленных путешествий по Японии.

Также в пресс-релизе сказано, что участники встречи смогут задать Медведевой свои вопросы. Сам фестиваль стартует 15 ноября, а дата и время проведения встречи с фигуристкой будут объявлены позднее.

Напомним, в этом году Евгения Медведева несколько месяцев жила в Японии во время пандемии коронавируса, поскольку улетела в страну для участия в ледовом шоу, а затем не смогла вернуться в Канаду из-за закрытых границ.