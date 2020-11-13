Голландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл первую свободную практику на Гран-при Турции «Формулы-1».

Соревнования проходят на автодроме «Истанбул Парк».

Результат Ферстаппена в первом сессии тренировочных заездов — 1 минута 35,077 секунды, пилот проехал по трассе 29 кругов. Около 0,25 секунды ему проиграл партнер по команде Александр Албон, а на третьей позиции расположился монегаск из «Феррари» Шарль Леклер, уступивший на лучшем круге 0,43 секунды.

В шестерку сильнейших вошли оба пилота «Альфа Таури»: на четвёртом месте Пьер Гасли с результатом в 1 минуту и 35,543 секунды, на шестом — Даниил Квят, он уступил Ферстаппену 1,66 секунды.

Вторая сессия свободных заездов на Гран-при Турции состоится также сегодня, 13 ноября, в 15:00 по московскому времени.