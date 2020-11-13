На автодроме «Истанбул Парк» сегодня, 13 ноября, состоится вторая тренировка пилотов в рамках уикенда Гран-при Турции, четырнадцатого этапа чемпионата «Формулы-1» в 2020 году.

Начало второй сессии тренировочных заездов назначено на 15:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию второй свободной практики можно будет посмотреть здесь:

Первую свободную практику на Гран-при Турции выиграл голландец Макс Ферстаппен, в тройку лучших на тренировке вошли Александр Албон и Шарль Леклер. Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят стал шестым, проиграв лидеру около 1,6 секунды.

Завтра на трассе «Истанбул Парк» состоится третья свободная практика, а также квалификационные заезды, после чего в воскресенье, 15 ноября, пройдет итоговая гонка Гран-при Турции.