Сборная России по лыжным гонкам может пропустить значительную часть этапов Кубка мира из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает норвежский телеканал NRK, руководство Федерации лыжных гонок России не устраивают решения FIS по календарю соревнований, а также меры по противодействию коронавирусу.

Ситуацию прокомментировал тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер. «Я не понимаю, что делают в FIS. Вяльбе очень недовольна», — сообщил Крамер, отметив, что тренеры выжидали и думали, что FIS перейдет к плану Б, однако этого так и не последовало.

«Вяльбе выступила на встрече с представителями нескольких других стран и сказала, что команда сразу вернётся в Россию, если в Руке у кого-то будет положительный результат», — отметил Крамер, подчеркнув, что это делается для безопасности спортсменов.