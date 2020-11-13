Молодёжная команда женского «Зенита» отказалась от участия в финальном этапе Первенства России среди женщин в Крымске, поскольку в команде произошла вспышка коронавируса.

Пресс-служба сине-бело-голубых сообщае, что по итогам регулярного тестирования на коронавирус инфекцию нашли у двух игроков, а также одного члена тренерского штаба. Всех троих членов команды изолировали, они находятся под наблюдением врачей и чувствуют себя удовлетворительно. В ближайшее время ожидается повторное тестирование.

Место в финале Первенства России молодежная команда женского «Зенита» завоевала в октябре, успешно выступив в отборочном раунде соревнований.

Напомним, женская футбольная команда в петербургском «Зените» появилась только в январе 2020 года.