Российская фигуристка, призер Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая высказала мнение о выступлении Алены Косторной на четвертом этапе Кубка России в Казани.

«Такое ощущение, что Косторная еще сыровата. Может, мне показалось, но Алена стала тяжелее в прыжках», — заявила Слуцкая в интервью Teamrussia.pro, отметив, что в подготовке Косторной случилась пауза, после которой придется активными темпами наверстывать упущенное.

Как считает Слуцкая, визуально Косторная не изменилась, она все такая же стройная. «Уверена, что со временем мелкие оплошности и помарки исчезнут, а аксель в три с половиной оборота будет восстановлен», — сказала Слуцкая.

Напомним, Алена Косторная заняла второе место на турнире в Казани, уступив первую строчку только Александре Трусовой.